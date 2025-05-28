Kemer'de Muaythai Federasyon Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Kemer'de Muaythai Federasyon Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, Antalya'da düzenlenen şampiyona sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in 2 kişi tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi, ardından da yaşanan kargaşa yer aldı. Başına aldığı darbenin yanı sıra vücudunda 2 bıçak yarası bulunan Araz Musayev'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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