Kemer'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kemer'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan otomobil ile iki motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede motosikletlerden birinde bulunan M.K. (21) ile E.E'nin (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletteki M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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