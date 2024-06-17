Kemer'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılan programa Kemer Kaymakam Vekili ve Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, muhtarlar, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Buradaki programın ardından Kaymakam Köse ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı, Liman Caddesi'ndeki Polis Karakolu ile İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Köse ve beraberindekiler Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni de ziyaret etti.