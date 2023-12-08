Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul, Samsun, Adana ve Kocaeli illerinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan 14 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

ANTALYA Kemer'de, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 14 kişi yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul, Samsun, Adana ve Kocaeli illerinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyoda, 'Borçlunun ödeme şartının ihlali', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'basit yaralama', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'vergi usül kanununa muhalefet', 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından aranan 14 kişi akalandı. Adli makamlara sevk edilen 14 kişiden 6'sı tutuklandı.