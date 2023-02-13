Kemer'de kaybolan down sendromlu genç bulundu Güncel Haberler Kemer ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki down sendromlu genç, ormanlık alanda bulundu. Kemer ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki down sendromlu genç, ormanlık alanda bulundu. Kuzdere Mahallesi'nde evinden çıktıktan sonra 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ramazan Arıcıoğlu'nun ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Arıcıoğlu, evlerine yakın ormanlık alanda bulunarak, ailesine teslim edildi. Baba Mehmet Arıcıoğlu, oğlunu bulan ekiplere teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Hisarcık Kemer Güncel Haberler

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