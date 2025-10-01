Kemer'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Paket Ele Geçirildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara ve tütün zehiriyle mücadele kapsamında bir işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigarayla mücadele kapsamında bir işletmeye operasyon gerçekleştirdi.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 350 paket ısıtılmış tütün, 85 elektronik sigara, 140 kaçak sigara, 281 faturasız malzeme, 320 bandrolsüz puro ele geçirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel