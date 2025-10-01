Kemer'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Paket Ele Geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigarayla mücadele kapsamında bir işletmeye operasyon gerçekleştirdi.

İşletmede yapılan aramada, 2 bin 350 paket ısıtılmış tütün, 85 elektronik sigara, 140 kaçak sigara, 281 faturasız malzeme, 320 bandrolsüz puro ele geçirildi.