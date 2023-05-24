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Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Güncel Haberler

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 bin 900 adet çeşitli markalara ait sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 bin 900 adet çeşitli markalara ait sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma ve Kemer ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyerinde yapılan aramada,7 bin 900 adet çeşitli markalara ait sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma Antalya Kemer Güncel Haberler

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