Kemer'de Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin iş yerlerinde kaçak sigara sattığını belirledi. İş yerlerine yapılan operasyonda, 118 elektronik sigara, 15 bin doldurulmuş makaron, 310 paket kaçak sigara ve 20 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.