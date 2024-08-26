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Kemer'de Fırtına: Şezlonglar Suya Düştü, Şemsiyeler Uçtu

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu. Fırtına anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu. Fırtına ile tatilcilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemer'de dün saat 17.00 sıralarında kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiye ve tenteler uçtu. İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan tatilciler, kısa süreli panik yaşadı. Otel çalışanları, denize sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkarırken, bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

SAHİLDEKİ TATİLCİLER OTEL KOŞTU

Fırtına ve tatilcilerin paniği, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağış ve fırtına nedeniyle denizde dalga oluşması, otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer aldı. Öte yandan, yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Arslanbucak ile Çalış Tepe mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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