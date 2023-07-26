Kemer'de devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Kemer'de 3'üncü gününde devam eden orman yangınına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz, iş makinesi ve 654 personelle müdahale sürüyor. Alevler, ilk çıkış noktası olan Değirmendere mevkisinde evlerin yakınındaki tepeye ulaştı. Mahalleli, söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti.

? Kemer'de 3'üncü gününde devam eden orman yangınına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz, iş makinesi ve 654 personelle müdahale sürüyor. Sarp ve kayalık arazide süren yangında alevler, ilk çıkış noktası olan Değirmendere mevkisinde evlerin yakınındaki tepeye ulaştı. Alevler nedeniyle tepede yoğun duman oluştu.

Değirmendere Mahallesi'nde oturanlar, yangın nedeniyle tedirgin oldu. Mahalleli, söndürme çalışmalarını evlerinin çatılarından ve sokaklardan endişeyle takip etti. Mahalleyi çevreleyen tepedeki alevlere hava araçlarından yangının yayılmasını yavaşlatmak veya şiddetini azaltmak için kullanılan retardant atıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da mahalleye gelerek havadan yürütülen söndürme çalışmalarını takip etti, vatandaşlarla görüştü. Başkan Topaloğlu, "Pazartesi günü saat 21.08'de orman yangını başladı. 5 dakika içerisinde yangına karadan müdahale edildi. Burası Milli Park olduğu için ormanda fazla yol olmadığından rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Gece görüşlü helikopter hava kararınca, gündüz de havadan söndürme araçları çalışıyor. Sarp kayalık bölgede yol yok. Karadan müdahale az. Yerleşim alanına inmemesi için tepenin kuzey ve güney yönünde yol açılıp, yerleşim alanına alevlerin inmemesi için ekipler bekliyor. Vatandaş tedirgin olmamalı" dedi. (DHA)