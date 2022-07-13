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Kemer'de dağda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Kemer'de dağda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Ulupınar Mahallesi Yanartaş bölgesinde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Tekirova Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmada dağda mahsur kalan Ş.A. bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ş.A'nın durumunun iyi olduğu tespit edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Jandarma Kemer Güncel Haberler

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