Kemer'de aranan hükümlü yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 15 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.İ. ekipler tarafından yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel