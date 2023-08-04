Kemer Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kemer Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı.

Toplam 90 kadrolu belediye işçisini kapsayan sözleşme ile işçilerin maaşına yüzde 91 oranında zam yapıldı. Sözleşmeye göre, sosyal yardımlarda yüzde 182, sorumluluklarla ilgili 17 kalemde yüzde 60 ile yüzde 600 arasında artışlar oldu. Sözleşmenin altışar aylık zam oranları da 657 Sayılı devlet memurlarına zam oranı ve refah payı olarak uygulanacak.

Kadrolu işçiler, sözleşme çerçevesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda net Bin TL, Ramazan Bayramında net 800 lira, Kurban Bayramında net 1200 lira ikramiye alacak. Kadrolu işçilere, eğitim yardımı olarak da yüzde 200 oranında zam yapıldı. İmza merasiminde konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, uzun süre yapılan görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesinin tatlıya bağlandığını söyledi.

Sendika ile yapılan görüşmeler sırasında özen gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz batarsak hepimiz batacağız. Arkadaşlara vermiş olduğumuz maaş çok fazla değil. Yetecek de değil ama şartlar bizi 2022 yılının bütçesinde devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü asgari ücret 8 bin 400 iken 11 bin 402 lira oldu. Akaryakıt fiyatları arttı. Bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarım, işçi temsilci arkadaşlarım ve sendikacı arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur. Sözleşmenin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kemer Belediyesi makamında düzenlenen imza merasimine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ali Acar, DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, iş yeri sendika temsilcileri Ayhan Süel, Coşkun Akbıyık, Erol Aktuğ ve kadrolu işçiler katıldı. - ANTALYA