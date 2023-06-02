Kemer Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kemer Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kemer Belediyesi'nin yatırımları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün kurulması, motosiklet satın alınması ve emekli olan personelin tazminatı için mülkiyet satışı gibi konular görüşüldü.

Kemer Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, toplantı öncesinde, Çamyuva Mahallesi Turizm Bulvarı'nda yapılan yol, kaldırım, asfalt, aydınlatma, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı ve diğer çalışmalarla, yapımı devam eden Kemer Belediyesi Etnografya Kültür Evi ve geçen hafta Çalış Tepesi'nde bulunan bayrak direği ve Türk bayrağının yenilenmesiyle ilgili sunum yaptı. Başkan Yardımcısı Yalın, Kemer'de yapımı devam eden 67 milyon 963 bin lira tutarındaki yatırımlarla ilgili de meclise bilgiler verdi.

Toplantıda, Kemer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, Kemer Belediye Meclisi'nin 03.03.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kapatılarak yerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmuş olup, yeni kurulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi görev ve sorumluluk sınırları dahilinde cadde, sokak ve parklarda bulunan çöp sepetlerinin boşaltılmasında kullanılmak üzere 3 tekerlekli benzinli, kabin ve kasalı motosiklet satın alınması ve aracın Kemer Belediyesi T cetveline işlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekli olan belediye personelinin tazminatını ödemek için Kemer Kuzdere Mahallesi'nde (tapu kütüğünde Çamyuva'ya kayıtlı) yer alan mülkiyeti Kemer Belediyesi'ne ait olan 513 ada 17 parsel ile 513 ada 04 parselin satışı oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin EYT ile ilgili yaptığı açıklamalarına istinaden belediyede emekli olacak olan personeli bilgilendirdiklerini söyledi.

"Emekli olan arkadaşlarımızın paralarını ödemek için iki parseli satışa çıkardık"

Emekli olacak olan belediye personelinin paralarını borçlanarak vereceklerini anlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, "Sonuçta 78 kişi emekli oldu. Emekli olan çalışma arkadaşlarımız dönemin Beldibi, Çamyuva, Göynük, Tekirova ve Kemer Belediyesi'nde çalışanlar. Hepsi aynı anda emekli olunca yaklaşık 25 milyon lira bir yük bindi. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 4 yıl geçti. Bu 4 yıl içinde pandemi, orman yangınları, Rusya-Ukrayna arasında savaş ve asrın felaketi depremleri yaşadık. Bu zaman zarfında hükümet 3 defa yapılandırma çıkardı. Biz bu çıkan kanunlara uymak zorundayız. Kamulaştırmasız el atma diye bir şey var. Kamulaştırmasız el atmaya son iki yılda 5 milyon lira yatırdık. Dönemin GATAB kurumundan da kalan 4,5 milyon lira borcu biz ödedik. Toplamda yaklaşık 10 milyon lira para ödedik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına istinaden bankalara gittik ve görüşmeler gerçekleştirdik. Ama hiçbir banka kredi vermeye yanaşmıyor. Emekli olan arkadaşlarımızın paralarını ödemek için iki parseli satışa çıkardık. Konunun özeti budur. Belediyemizin nakitte ise 11 milyon lira, kredi kartında da 21 milyon lira parası var" dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kemer tanıtımı için stant yeri kiralanması konulu önerge ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, meclisi üyeleri Mustafa Tıraş ve Hakan Tuncer katılmadı.

Bir sonraki meclis toplantısı 4 Temmuz Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi. - ANTALYA