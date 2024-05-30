Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi tarafından Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri için yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yoga ile nefes egzersizleri yaptı.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv, öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.