Antalya Kemer'de Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nem oranının artmasıyla yangının bir an önce kontrol altına alınması için umutlu olduklarını söyledi.

- Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: "Yangının kontrolü için bugün çok umutluyuz"

ANTALYA - Antalya Kemer'de Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nem oranının artmasıyla yangının bir an önce kontrol altına alınması için umutlu olduklarını söyledi.

Pazartesi günü saat 21.08'de Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangının yaklaşık 400 hektarlık derin bir vadide devam ettiği belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düştüğünü ve nem oranının arttığını belirterek, nemin ve dumanın fazla olması nedeniyle 2 helikopterle müdahale edilebildiğini söyledi.

Yangına karadan da müdahale edilebilmesi için yolların açıldığına işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Bugün çok umutluyuz. Nem oranı arttı ve sıcaklık biraz düştü. Değirmendere mevkisinin etrafını tüm arazözler çevreledi. İtfaiye ve orman ekipleri yangın hortumlarını hazırladı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Nemin olması bize büyük avantaj sağlıyor. İnşallah bugün yangın kontrol altına alınacak" dedi.

(BLT-ASE-SM-