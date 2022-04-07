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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, ziyarette, Kemer Belediyesi olarak eğitime katkı yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Rektör Özkan ile istişarelerde bulunduklarını bildiren Topaloğlu, "Kemer'deki Denizcilik Fakültesinin animasyon ve rekreasyon bölümüne çevrilmesi için istişarelerde bulunduk. Bu binanın tadilatını tamamlayıp, eğitime devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkan da eğitime yaptığı katkılardan dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, ziyarete Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölgesi Kemer temsilcisi Mehmet Akbaba, Kemer Taksi Kooperatif Başkan vekili Turan Akkelle, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Kurgan ve KEMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gökhan da eşlik etti.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Necati Topaloğlu, Özlenen Özkan, Rektör, Kemer, Güncel, Haberler

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