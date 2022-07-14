Kemer, bayramda nüfusunun 4 katını ağırladı

ANTALYA'nın yaklaşık 45 bin nüfuslu Kemer ilçesi, Kurban Bayramı'nda neredeyse nüfusunun yaklaşık 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı turizmci Volkan Yorulmaz, "Yaklaşık 150 bin Kemer'de konaklayan ve beraberinde günübirlikçilerle beraber 170 bin civarında insan ağırlıyoruz. Bu da çok sevindirici tabii. Zor geçen birkaç yılın üzerine nefes oldu diyebiliriz" dedi.

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olduğu temmuz ayında otellerde yer bulmak imkansız hale geldi. Kentin önemli turizm destinasyonlarından olan 45 bin nüfuslu Kemer ilçesinde ise rakamlar neredeyse nüfusun 4 katını buldu. Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu Kemer'de günlük olarak 150 bin kişi ağırlanırken, ilçeyi günübirlik olarak ziyaret edenlerin sayısı ise 20 bin civarında oldu.

"İç pazar her zaman çok önemli. Bunu hep telaffuz etmeye çalışıyoruz. Çünkü hep varlar. Bir şekilde buradalar Türkiye'de yaşayan misafirlerimiz. Dolayısıyla tabii bayram özelinde değil bunu her zaman görmek gerekiyor. Bayramla beraber bu tabii ki pik yaptı. Ama dediğim gibi her zaman iç pazar misafiri lazım ve onları yok sayarak turizm yapmak çok doğru bir strateji değil."