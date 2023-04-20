Keman virtüözü Maxim Vengerov, İstanbul'da depremzedeler için konser verdi

Grammy Ödüllü keman virtüözü Maxim Vengerov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler yararına Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen "Dayanışma Konseri"nde hayranlarıyla buluştu.

Murat Cem Orhan'ın şefliğindeki CRR Senfoni Orkestrasıyla birlikte sahne alan Vengerov, klasik müzik efsanelerinden Brahms, Beethoven ve Çaykovski'nin en çok bilinen konçertolarını çaldı.

Konserin başında Vengerov, depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anarken, konser gelirlerinin afetten etkilenenlere gönderileceğini söyledi.

Vengerov'a gönüllü olarak keman sanatçısı Özcan Ulucan, piyanist Birsen Ulucan ve Viyolonsel sanatçısı Sandra Lied Haga eşlik etti.

Geniş katılımın olduğu konser, yaklaşık 1,5 buçuk saat sürdü.

Maxim Vengerov, depremzedelerle dayanışma konserleri kapsamında 18 Nisan'da Eskişehir'de performans sergilemişti.