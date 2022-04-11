Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek - Haberler

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Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Dünyaca ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Sanatçı, 9 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk konserini 13 yaşında veren Malikian, müziğe olan tutkusunu kemanıyla dizelere döküyor.

Konserlerinde, özel bir ışık gösterisi de kullanan sanatçı, yeni turnesinde oğlundan aldığı ilhamı sahneye taşıyacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Haziran, Türkiye, Güncel, Haberler

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