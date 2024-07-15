Kemalpaşa ve Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

İzmir'in Kemalpaşa ve Manisa'nın Demirci ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma törenleri düzenlendi.

Kemalpaşa ilçesindeki Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an'ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Sarı, törendeki konuşmasında, milletin devletle omuz omuz vererek hain darbe girişimine karşı mücadele ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin bu mücadeleyle dünyaya mesaj verdiğine işaret eden Sarı, mücadelenin örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cennet Bahçesi Kabristanı'ndaki programda ise şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Halil Efendi Camisi'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Demirci ilçesinde Anadolu Ajansı fotoğraflarıyla darbe anlatıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindekiler şehitlikteki kabirleri gezerek dua etti.

Protokol üyeleri daha sonra Alaca Camisi'ndeki mevlit programına katılarak dua etti.

Demirci Belediyesi Hizmet Binası'nın bahçesinde ise "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açıldı.

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Kara, buradaki konuşmasında, hain darbe girişiminde milletin meydanlara inerek güvenlik güçlerinin yanında yer aldığını belirterek, vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini dile getirdi.