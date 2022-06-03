Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünler sergilendi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünler sergilendi. Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışına, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldı. Sarı, burada yaptığı konuşmada, 2021-22 eğitim öğretim yılında, 660 kursta toplam 13 bin kursiyerin eğitim aldığını dile getirdi. Sarı, kursiyerleri çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Program sonunda kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. AA / Kürşat Gürbüz - Güncel Rıdvan Karakayalı Musa Sarı İzmir Güncel Haberler

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