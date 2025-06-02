Kemalpaşa'da Yürüyüş Sırasında Sakatlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş yaparken bacağından sakatlanan D.T, AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı kişiyi kurtardı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş sırasında sakatlanan kişi, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.
Ovacık Mahallesi Efeler Yolu mevkisinde yürüyüş sırasında D.T'nin bacağından sakatlanması üzerine yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, D.T'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Acil sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel