Kemalpaşa'da Yürüyüş Sırasında Sakatlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kemalpaşa'da Yürüyüş Sırasında Sakatlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş yaparken bacağından sakatlanan D.T, AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı kişiyi kurtardı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş sırasında sakatlanan kişi, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

Ovacık Mahallesi Efeler Yolu mevkisinde yürüyüş sırasında D.T'nin bacağından sakatlanması üzerine yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, D.T'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Acil sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Adaylık şartı sonrası toplanan imza sayısı belli oldu
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.