Üye Girişi
Haberler

Kemalpaşa'da Yaralı Geyik Fabrikaya Sığındı

Kemalpaşa'da Yaralı Geyik Fabrikaya Sığındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sol ön ayağı kırılan bir geyik, bir fabrikaya sığındı. Fabrika işçilerinin durumu bildirmesi sonucu, yaralı geyik tedavi edilmek üzere yetkililer tarafından alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sol ön ayağı kırılan bir geyik organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sığındı. Fabrikadaki işçilerin durumun bildirmesi üzerine yaralı geyik, tedavi edilmek üzere görevliler tarafından götürüldü.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya yaralı bir geyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı. Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kemalpaşa Hayvanlar Güncel Yaşam İzmir Çevre Doğa

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü

 Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti

Çocukları taciz eden sapığın yakalanması an meselesi
Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi, ders işlenecek mi? Masterchef 7 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Resmi Gazete bugün (7 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü? Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
title