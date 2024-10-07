Kemalpaşa'da Yaralı Geyik Fabrikaya Sığındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sol ön ayağı kırılan bir geyik organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sığındı. Fabrikadaki işçilerin durumun bildirmesi üzerine yaralı geyik, tedavi edilmek üzere görevliler tarafından götürüldü.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya yaralı bir geyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı. Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.