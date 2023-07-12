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Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, C.D'nin (38) evinde kenevir yetiştirdiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinin çatı katında yapılan aramada, saksılara ekili 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

C.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

Kenevir İzmir Güncel Haberler

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