Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Polis ekipleri, C.D'nin (38) evinde kenevir yetiştirdiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evinin çatı katında yapılan aramada, saksılara ekili 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ve kenevir tohumu ele geçirildi.
C.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel