Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, C.D'nin (38) evinde kenevir yetiştirdiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinin çatı katında yapılan aramada, saksılara ekili 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

C.D. gözaltına alındı.