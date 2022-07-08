Kemalpaşa'da trafik denetimi yapıldı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğine dikkat çekmek üzere başlattığı "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında denetim yapıp, sürücülere broşür dağıttı. İlçede trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülere, trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. ??????? AA / Kürşat Gürbüz - Güncel Kurban Bayramı Kemalpaşa Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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