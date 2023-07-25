Kemalpaşa'da orman yangın (2)

KONTROL ALTINDAİzmir'in Kemalpaşa ilçesi Hamzababa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Hamzababa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.Kadir ÖZEN/İZMİR,