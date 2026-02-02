Haberler

Artvin'de kaçak avcılığa 34 bin 638 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak avcılık yapan bir kişiye 34 bin 638 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, şüpheli bir kişinin yanında 60 kilogram yaban domuzu eti ve terazi buldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye 34 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde şüphelendikleri bir kişinin yanındaki poşetlerde yaptıkları aramada, yaklaşık 60 kilogram yaban domuzu eti ile bir adet terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 34 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu