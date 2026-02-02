Artvin'de kaçak avcılığa 34 bin 638 lira ceza

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye 34 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde şüphelendikleri bir kişinin yanındaki poşetlerde yaptıkları aramada, yaklaşık 60 kilogram yaban domuzu eti ile bir adet terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 34 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.