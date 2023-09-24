Kemalpaşa'da Deniz Dibindeki Balıkçı Ağları Tehlike Oluşturuyor

Kemalpaşa ilçelerinde yapılan incelemelerde, deniz dibindeki balıkçı ağlarının doğal resif alanlarını kapladığı ve deniz yaşamını olumsuz etkilediği tespit edildi. Bilim insanları ve gönüllüler tarafından yapılacak temizlik çalışmalarıyla canlı ekosistemin korunması hedefleniyor.

Kemalpaşa ilçeleri arasında kıyı ve olta balıkçılığını sürdürülebilir kılabilmek için bilim insanları, polis ve gönüllülerden oluşan 11 kişilik dalgıç ekip, deniz dibinde özel kameralarla incelemelerde bulundu. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. .Dr. Akın Savaş Toklu, "Yıllar içinde orada takılıp kalan ağlarla bu doğal resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette. Deniz yaşam alanı etkilenmiş durumda. Buradaki ağların temizlenmesiyle buradaki canlılık artacaktır. Gördüğümüz manzara bizi fazlasıyla üzdü" dedi.

Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasında kıyı ve olta balıkçılığını sürdürülebilir kılabilmek için bilim insanları, polis ve gönüllülerden oluşan dalgıç ekip, deniz dibinde özel kameralarla kayıt alıp incelemelerde bulundu. Karadeniz'de 20-50 metre derinliğe dalan 11 kişilik dalgıç ekip, doğal resif alanlarının kopan balıkçı ağları ile tehlike altında olduğunu tespit etti. Doğal resif alanlarının korunmasına ilişkin yürütülen proje kapsamında, balıkçı ağları ile kirlenmiş resif alanları temizlenip canlı ekosisteminin korunması için çalışmalar başlatılacak.

'DOĞAL RESİF ALANI OLUŞMUŞ FAKAT AĞLARLA KAPLANMIŞ'

Karadeniz'de rip akıntısı nedeniyle zorlu bir proje yürüttüklerini belirten proje koordinatörü Tayfun Karali, "Fatsa su ürünleri fakültesi hocası Prof.Dr. Mehmet Aydın başkanlığında bir resif yapalım, istedik. Tarım Bakanlığı, Karadeniz'de resif projelerine çok sıcak bakmıyor çünkü rip akıntıları çok yüksek yapılan resifleri gömüyor. Sert ve kayalık zemin olan Kemalpaşa kopmuş bölgemizde dalgıç ekiplerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Denizin altını kayıt atlına aldık ve gördük ki doğal resif alanı oluşmuş fakat su altı yıllar içinde gırgır ağları ve diğer kıyı balıkçılarının ağlarıyla kaplanmış. Resif projesinin deniz dibinin temizlenmesinin ardından hayata geçirilmesini ortaya koymuş olduk" diye konuştu.

'DENİZ YAŞAM ALANI ETLENMİŞ DURUMDA'

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Akın Savaş Toklu ise, dalış yaptıklarında dipte çok güzel bir doğal resif alanı olduğunu belirterek, "Yıllar içinde orada takılıp kalan ağlarla bu doğal resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette. Deniz yaşam alanı etkilenmiş durumda. Buradaki ağların temizlenmesiyle buradaki canlılık artacaktır. Gördüğümüz manzara bizi fazlasıyla üzdü. Ağlara takılmış ölmüş balıkları gördük. Yengeçler takılmıştı. Buradaki ağların temizlenmesi gerekiyor. Doğal resif olarak altta bir yapı var zaten bu ağlar kaplayınca deniz yaşamı bundan olumsuz şekilde etkilenmiş. Bu ağlar nedeniyle balıklar orada barınamıyor. Yapılacak bir dip temizliği projesi ile bölgede bulunan hayalet ağların temizlenmesiyle denizde yaşayan canlılar artacaktır' dedi.