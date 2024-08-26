Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kemalpaşa'da Karabel mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karabel mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.