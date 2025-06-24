Kemalpaşa'da Cam Fabrikasında Yangın Çıktı

Kemalpaşa'da Cam Fabrikasında Yangın Çıktı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir cam fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, atölye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve hasara yol açtı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde cam fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 641 Sokak'ta cam üretilen bir fabrikanın atölye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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