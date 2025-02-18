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Kemalpaşa'da 'Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri' Projesi Tanıtıldı

Kemalpaşa'da 'Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri' Projesi Tanıtıldı
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Kemalpaşa Kaymakamlığı ve çeşitli kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri' projesi tanıtıldı. Proje, sanayi ve sivil toplumun katkısıyla bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kemalpaşa Kaymakamlığı himayesinde, Yeşilay İzmir Şubesi, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen "Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri" projesi tanıtıldı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yaptığı projeyle, bölge halkına bağımlılıkla mücadelede büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı ise iş insanlarının, çalışanların bağımlılık konusunda farkındalık sahibi olmasının çalışma hayatındaki pek çok kriteri olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Toplantıya sanayi kuruluşları yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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