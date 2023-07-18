Kemalpaşa'da Asit Sızıntısı Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen asit sızıntısı, ekiplerin müdahalesiyle bertaraf edildi. İzmir-Ankara Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın dorsesinden sızıntı olduğunu fark eden şoför, durumu yetkililere bildirdi. AFAD ekiplerinin incelemesinde sızıntının asit tepkimesi sonucu meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından asidik madde kontrol altına alındı ve trafik normale döndü.