Kemalpaşa'da Adreste Nüfus Hizmeti kapsamında 19 vatandaşın işlemleri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemalpaşa'da Adreste Nüfus Hizmeti kapsamında 19 vatandaşın işlemleri yapıldı

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Kemalpaşa'da Adreste Nüfus Hizmeti kapsamında 19 vatandaşın işlemleri yapıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Adreste Nüfus Hizmetinden faydalanmak için başvuran 19 vatandaşın işlemleri gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Adreste Nüfus Hizmetinden faydalanmak için başvuran 19 vatandaşın işlemleri gerçekleştirildi.

Kemalpaşa İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Serap Zengin ve kurum personeli, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşlılık, hastalık, engellilik gibi nedenlerden dolayı nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumda olan 19 vatandaşın evine gitti.

Vatandaşların taşınabilir kayıt cihazları ile kimlik kartı başvuruları, geçici kimlik belgesi düzenlenmesi, adres değişikliği beyanları gibi işlemleri yapıldı.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title