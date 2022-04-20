Kemalpaşa'da Adreste Nüfus Hizmeti kapsamında 19 vatandaşın işlemleri yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Adreste Nüfus Hizmetinden faydalanmak için başvuran 19 vatandaşın işlemleri gerçekleştirildi.

Kemalpaşa İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Serap Zengin ve kurum personeli, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşlılık, hastalık, engellilik gibi nedenlerden dolayı nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumda olan 19 vatandaşın evine gitti.

Vatandaşların taşınabilir kayıt cihazları ile kimlik kartı başvuruları, geçici kimlik belgesi düzenlenmesi, adres değişikliği beyanları gibi işlemleri yapıldı.