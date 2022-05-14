Kemalpaşa'da &quot;Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı&quot; düzenlendi - Haberler

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Kemalpaşa'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
Kemalpaşa'da 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, MHP Kemalpaşa ilçe Başkanı Mustafa Gözütok, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş ile vatandaşlar katıldı.

Veysel Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada CHP'nin merkez ve yerel yöneticilerini eleştirdi.

Vatana sahip çıkmanın her şeyden daha önde olduğunu vurgulayan Şahin, "Küresel emperyalistlerin ve yerli uşaklarının bu kadar mesai yaptığı dönemde Türk milliyetçilerinin tatil yapması haramdır." ifadelerini kullandı.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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