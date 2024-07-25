Kemalpaşa'da Abartılı Egzoz Kullanan Sürücüye İdari Para Cezası

Kemalpaşa'da abartılı egzoz kullanan, modifiyeli ve yüksek sesli müzik dinleyen otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri sosyal medyada yapılan paylaşımlarında Kemalpaşa'da yol keserek egzoz sesi çıkarttığı görülen sürücüyü yakaladı.

Sürücüye Kemalpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem yapılarak idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten men edildi.

Öte yandan Kemalpaşa'da yılın ilk yarısında farklı tarihlerde yapılan uygulamalarda Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket eden 345 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

120 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.