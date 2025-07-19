Kemalpaşa'da 70 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 70 işçi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikada gece vardiyasında çalışan 70 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Kemalpaşa OSB Mahallesi'nde bulunan bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 70 işçi, yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kemalpaşa ve Turgutlu'da bulunan devlet hastanelerine başvuran işçiler, tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, işçilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. İşçilerin menüdeki bir tatlıdan zehirlendiği öne sürüldü.
Bazı işçilerin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiği, diğer işçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.