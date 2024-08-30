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Kemalpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kemalpaşa Atatürk Anıtı Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene ilçe yöneticileri, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenle kutlandı.

Kemalpaşa Atatürk Anıtı Meydanı'nda düzenlenen törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenci grupları ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk töreni ve günün önemine dair yapılan konuşma sonrası Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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