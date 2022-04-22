Kemalpaşa'da '23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği' coşkuyla sürüyor

Gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Arnavutluk, Gürcistan ve Makedonya'dan Kemalpaşa'ya gelen konuk çocuklar ile Makedonya - Delchevo Belediye Başkanı Goran Trajkovski Gürcistan - Martvili Belediye Başkanı Aleksandrea Grigalava'yı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı belediye binasında ağırlarken, konuk öğrenciler, Kemalpaşalı aileler tarafından misafir ediliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği programının ikinci günü çocuk dans gruplarının gösterileri ile Halilbeyli ve Bağyurdu Mahallesi, üçüncü günü ise Ören, Armutlu ve Sütçüler Mahallelerinde devam etti. Etkinliğe Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Kemalpaşa Belediyesi meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Konuk çocuklar kendi ülke bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle yerini alarak renkli gösteriler sundu. Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun da yer aldığı gösterilerde vatandaşlar çocukları coşkuyla alkışlayarak, 23 Nisan heyecanına ortak oldu.

GALA GECESİ CUMARTESİ GÜNÜ

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan Rıdvan Karakayalı, "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ve onun ismini büyük bir onurla taşıdığımız ilçemizde dünya çocuklarını bir araya getirdik. Kurucumuzun, çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyada tek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı umuda, geleceğe ve çocuklarımıza olan inancımızla coşku ve gururla kutluyoruz.Bu coşkuyu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Kemalpaşamıza hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK MECLİSİ TOPLANACAK

Düzenlenen şenlik kapsamında, 23 Nisan Cumartesi günü, Belediye Meclis Salonu'nda saat 13.30'da Çocuk Meclisi toplanarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilecek. Kortej yürüyüşü ile devam edecek program 21.15'te Dere Mesire Alanı Amfi Tiyatro'da gala gecesi gösterileri ile son bulacak. Konuk öğrenciler 24 Nisan Pazar günü saat 11:00'da ülkelerine uğurlanacak.

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