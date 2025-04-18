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Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve 4 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri başkan yardımcısı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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