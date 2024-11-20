Kemalist Aydınlanma Derneği'nden Genç Teğmenlere Destek

(İSTANBUL) - Kemalist Aydınlanma Derneği, "Atatürk'ün askeri olmanın onurunu ulusumuza da yaşatan genç teğmenlerimizin bir disiplin soruşturması ile cezalandırılmaları asla kabul edilemez. Genç Teğmenler Atatürk'ün onlara verdiği görevin sorumluluğunu yerine getirmekte ve ettikleri yeminle bunu kanıtlamaktadırlar. Atatürk'ün askerleri, ulusumuza Atatürk'ün emanetidir. Türk ulusu onlara onurla sahip çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

Kemalist Aydınlanma Derneği, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçla yemin eden teğmenlerin ihraçlarının istenmesine tepki gösterdi. Dernek tarafından "Teğmenlerimiz Atatürk'ün emanetidir" başlığıyla yapılan açıklama, şöyle:

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine sahip çıkmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikli Anayasal görevidir. Atatürk'ün askeri olmanın onurunu ulusumuza da yaşatan genç teğmenlerimizin bir disiplin soruşturması ile cezalandırılmaları asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cezalandırılması gerekenler, Atatürk'ün askeri olmayı reddedenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle; 'Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız teminatıdır. Ordunun ruhu subaylardadır. Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan hayati gayesinin teminini, ordunun ruhu olan subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara ait olacaktır. Orduyu imha etmek için mutlaka subayı mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Şahsi ve hususi hayatları itibariyle subaylar, fedakar sınıfların en önünde bulunmak mecburiyetindedirler.' Atatürk'ün, Cumhuriyet'in 15. yılında, hasta yatağında Türk Ordusu'na ve subaylarına hitaben yazdığı son Nutku ise bir vasiyet özelliği taşımaktadır. 'Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarında zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyet'in bugünkü en feyizli devrinde de vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.' Genç Teğmenler Atatürk'ün onlara verdiği görevin sorumluluğunu yerine getirmekte ve ettikleri yeminle bunu kanıtlamaktadırlar. Atatürk'ün askerleri, ulusumuza Atatürk'ün emanetidir. Türk ulusu onlara onurla sahip çıkacaktır."