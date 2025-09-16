Kemal Okuyan'ın 'Devrim' Kitabı İçin İstanbul, İzmir ve Ankara'da Buluşmalar

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Ağustos ayında Yazılama Yayınevi'nden çıkan ve kısa sürede 5'inci baskısını yapan yeni kitabı "Devrim", 13-15 Eylül günlerinde sırasıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'da söyleşi-imza günlerinde okurlarıyla buluştu.

"Ülkeyi devrimle nasıl buluşturacağız?" başlığıyla düzenlenen etkinliklerin ilki, 13 Eylül Cumartesi günü İzmir Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeydi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, Yazılama Yayınevi'nin geçen haftalarda yurttaşlara yönelttiği, "Devrim nedir?" sorusuna verilen yanıtlardan hareketle TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı bu kitaba yazmaya iten motivasyon kaynakları üzerine sohbet edilerek başladı.

Söyleşiye, kitapta öne çıkan "meşruiyet" kavramı üzerine sohbet edilerek, devam edildi. Türkiye'de mevcut iktidarın ve düzenin meşruiyet kaybında din kurumunda yaşanan skandalların ve kirli mafyatik ilişkilerin merkezde olacağını düşünmediğini söyleyen Okuyan, AK Parti'nin meşruiyet kaynağını yıllardır "milli irade" ve seçimle yarattığını, olası meşruiyet kaybının da bu başlıklarda yaşanacağını ifade etti.

"Devrim Türkiye solunun gündemi olmaktan çıktı"

"Devrim" buluşmaları 14 Eyül Pazar günü İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti. TKP Genel Sekreteri Okuyan, etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Türkiye sosyalist hareketinde uzunca süre tartışılan "aşamacı devrim stratejisine" ilişkin soruya Okuyan, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Geçmişte Türkiye'de bütün solcuların tartıştığı bir konuydu aşamacılık. Türkiye'nin gündemindeki devrim demokratik devrim mi, ulusal devrim mi yoksa sosyalist devrim mi? Bu tartışma çok yapıldı, iyi ki yapıldı. Bugün bu tartışma geri plana düştü ben bunun hayırlı bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Geçmişteki tartışma çok detaydı ama bugün sorunumuz şu devrimin niteliği, karakteri geriye düştü çünkü devrimi hedefleyenlerin oranı çok azaldı. Türkiye solu artık devrimi konuşmuyor. Solun gündemine çıkınca toplumunda gündeminden çıkmaya başladı, bu iyi bir şey değil."

"Devrim" söyleşilerinin son durağı Ankara oldu

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Devrim" kitabı için Ankara'da da Çankaya Sahne'de söyleşi ve imza günü düzenlendi. Büyük ilgi gören söyleşide Okuyan kitabın öyküsüne, Devrim fikrinin önemine ve Türkiye'de bir devriminin mümkün olup olmadığına ilişkin sorulara yanıtlar verdi.

"İnsanların devrime pozitif bir anlam yüklemesi çok olumlu bir şey ama devrim mümkün mü diye sorulsa aynı kişiler 'Hiç inancım yok' diye yanıt verir" diyen Okuyan, "Zaten ben bu kitabı bu düşünceyi zayıflatmak için yazdım. Çünkü devrimlerin nasıl, ne zaman, neden olduğunu, mekaniğini kavrarsanız aslında bugünkü Türkiye'nin umutsuz değil, umutlu olunacak ülkelerden biri olduğunu görürsünüz" ifadesini kullandı.

Söyleşilerin ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın okurları için "Devrim" kitabını imzaladığı etkinliklerde çok sayıda yurttaş TKP'ye gönüllülük başvurusunda bulundu.