Kemal Kılıçdaroğlu, Yarınki Grup Toplantısını 81 İlden Gelecek 600 Gençle Yapacak

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gizem Susam Yorulmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını, Türkiye’nin 81 ilinden gelecek 600 gencin katılımıyla yarın yapacağını açıkladı. Yorulmaz, “Biz gençlerin Meclis’teki her bir koltuğa talip olduğu mesajını da vermiş olacağız. Bu, aynı zamanda Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere verdiği değerin de bir göstergesidir” dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gizem Susam Yorulmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını, Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 600 gencin katılımıyla yarın yapacağını açıkladı. Yorulmaz, "Biz gençlerin Meclis'teki her bir koltuğa talip olduğu mesajını da vermiş olacağız. Bu, aynı zamanda Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği değerin de bir göstergesidir" dedi.

Gizem Susam Yorulmaz, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını 81 ilden gelen gençlerle yapacağını duyurdu. Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere 1 Ekim günü itibariyle TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı yapıldı. Öncelikle yeni yasama yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, yeni yasama yılının ülkemizin her geçen gün derinleşen sorunlarına çözüm üretmek üzere demokrasiye ve ortak akla hizmet etmesini temenni ediyorum.

"BİZ GENÇLERİN MECLİS'TEKİ HER BİR KOLTUĞA TALİP OLDUĞU MESAJINI DA VERMİŞ OLACAĞIZ"

4 Ekim Salı günü (yarın) yeni yasama yılının ilk grup toplantısını düzenleyeceğiz. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gençlerle birlikte düzenlemesi fikrini ilettik. Genel Başkan'ımızın, bu isteğimize çok sevindi ve kabul etti. Bunun üzerine bizler de harekete geçtik ve Türkiye'nin dört bir yanındaki genç arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk. Grup toplantımıza, 600 milletvekilini temsilen Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan 600 genç arkadaşımız katılacak ve Genel Başkan'ımız, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında gençlerle buluşacak. Çünkü nüfusunun yarısından fazlası 35 yaşın altında olan bir ülkede Meclis'imiz ne yazık ki yeterince genç değil. Biz gençlerin Meclis'teki her bir koltuğa talip olduğu mesajını da vermiş olacağız. Bu, aynı zamanda Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği değerin de bir göstergesidir. Bu ülkenin gençleri olarak, Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemiz için gösterdiği gayretlerin ve gençlere verdiği değerin farkındayız. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek üzere atacağı her adımın da yanında olacağız."