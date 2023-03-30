"Kemal Kılıçdaroğlu ve annesini gösterdiği iddia edilen fotoğraf, gerçeği yansıtmıyor"

Twitter'da bir kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve annesine ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafı paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselde Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişinin annesi olduğu öne sürüldü.

Görseli tersine arama yöntemiyle tarattığımızda, söz konusu görselin Haziran 2022'de Kemel Kılıçdaroğlu'nun makamından ağırladığı Hayriye Kuzu isimli İzmirli vatandaş olduğu anlaşılıyor.

İzmir'in Kiraz İlçesi'nin kırsal Kaleköy Mahallesi'nden Meclis'e gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik bilgilerine baktığımızda, annesinin ismin Yemuş Kılıçdaroğlu olduğu ve Kasım 2009'da vefat ettiği bilgisine ulaşıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun annesinin mezarını ziyaret ettiği haberleri de göze çarpıyor.