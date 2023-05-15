Kemal Kılıçdaroğlu: "Vallahi de Billahi de Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim. Buradayım"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bugün Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dedikten sonra elini yumruk yapıp kalbine vurarak "Siz de buradasınız" ifadeleri yer aldı. Video, Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak "Buradayım" sözleriyle son buldu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" dedi.