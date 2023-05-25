Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Soru Soran Gençlere, 'Ak Partili Değilim Dedi Ama Fotoğrafı Çıktı' Vb. Paylaşımları Durdurun. Cesaret Gösterip O Salona...

Kemal Kılıçdaroğlu: "Soru Soran Gençlere, 'Ak Partili Değilim Dedi Ama Fotoğrafı Çıktı' Vb. Paylaşımları Durdurun. Cesaret Gösterip O Salona...

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınına ilişkin Twitter hesabından; “Soru soran gençlere, ‘AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı’ vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınına ilişkin Twitter hesabından; "Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon yayını bu akşam YouTube'da yayınlandı. Kılıçdaroğlu, yayına ilişkin bu gece Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title