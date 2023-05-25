Kemal Kılıçdaroğlu: 'Soru Soran Gençlere, 'Ak Partili Değilim Dedi Ama Fotoğrafı Çıktı' Vb. Paylaşımları Durdurun. Cesaret Gösterip O Salona...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınına ilişkin Twitter hesabından; “Soru soran gençlere, ‘AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı’ vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınına ilişkin Twitter hesabından; "Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon yayını bu akşam YouTube'da yayınlandı. Kılıçdaroğlu, yayına ilişkin bu gece Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler."