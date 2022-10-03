Kemal Kılıçdaroğlu: Saat 21.00'da Burada Buluşalım, Önereceğim, Hepimiz İçin Bir Samimiyet Turnusolu Olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 21.00'de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21.00'da sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"SARAY İÇİN DE CHP İÇİN DE"

"Bu akşam saat 21.00'de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!"