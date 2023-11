Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Personeli ile Vedalaştı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde çalışan personeller ile bir araya gelerek vedalaştı. Kılıçdaroğlu, “Hem cumhuriyeti savunan hem demokrasiyi savunan, kadın-erkek eşitliğini savunan, özgürlük alanının büyümesini isteyen, yeri geldiğinde haksız yere hapse atılanları ziyaret eden, onların yanında olan, onların ailelerini ziyaret eden, dertlerini paylaşan bir tabloyuz biz. Ve bu tablonun adı CHP. Toplumun her kesimiyle sağlıklı, iyi diyaloglar kurmaya çalıştık. Giremediğimiz mahallelere, evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bunu partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak algılamanızı isterim. Çünkü her birimiz CHP’nin neferleriyiz ve CHP için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesinde CHP'de çalışan parti personeli ile bir araya gelerek vedalaştı. Görüşmede, önceki Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da yer aldı. Kuşoğlu, şunları söyledi:

BÜLENT KUŞOĞLU: "ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİ BÜNYESİ İÇERİSİNDE, ONURLU, HEPİMİZİN ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA ANLATACAĞIMIZ BİR ÇALIŞMA ORTAMIYDI BU"

"Biliyorum vedalar zordur. Veda konuşmaları zordur. Konuşan için de vedalaşan için de. Herkes için zordur, bu da bizim için zor bir konuşma olacak. Ama sizlerle çalıştığımız süre içerisinde çok güzel günler yaşadık. Hepimizin unutamayacağı günlerdi bunlar. Sonuç olarak CHP bünyesi içerisinde, Atatürk'ün kurduğu parti bünyesi içerisinde, onurlu, hepimizin çoluk çocuğumuza anlatacağımız, torunlarımızın gururla başkanlarına anlatacağı bir çalışma ortamıydı bu. Ben şahsım adına, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman istemeyerek de olsa kırdığım olmuştur muhakkak. Şahsım adına onlardan özür diliyorum. Haklarını helal etmesini diliyorum. Yine görüşeceğiz, konuşacağız. Ben CHP'li olarak, bir nefer olarak sizler de dostum olarak her zaman için başvurabileceğiniz benim de sizden yardım isteyeceğim bir ortam olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman kapım açıktır, bekliyorum. Hepinize bu vesileyle çok teşekkür ediyorum."

KILIÇDAROĞLU: "CHP DIŞINDAKİ BÜTÜN PARTİLERİN LİDER PARTİSİ OLDUĞU GÖRÜLÜR. BİZ BİR KADRO PARTİSİYİZ"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şu konuşmayı yaptı:

"Uzun süredir beraber çalışıyoruz. Bazıları benim ilk genel başkanlığımdan itibaren, bazıları daha sonra CHP ailesine dahil oldular, bazıları emekli oldular. Dolayısıyla o süreç içerisinde zaman zaman sizlerin ağır yükleri oldu. 8 saat değil; 18 saat, bazı arkadaşlarımız 24 saat çalıştı. Dolayısıyla CHP ailesi olarak birlikte çalışmaktan ben her zaman onur ve gurur duydum. Biz güçlü bir aileyiz, iyi bir aileyiz, beraber çalıştık, kader birliği yaptık, mücadele ettik, artılarımız oldu, eksilerimiz oldu. Hayat doğru bir çizgi değil, hayatın içinde inişler çıkışlar var. Ama önemli olan ana hedefi kaçırmamaktır, o hedef doğrultusunda hep beraber çalıştık. Bundan sonraki çalışmaları da aynı yüreklilikle, aynı cesaretle sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bu parti bizimle var olmadı, bizimle beraber de yok olmayacak. Bizden önce de vardı, bizden sonra da var olacak. 100 yıllık bir geleneğimiz var. 100 yıllık bir partiyiz. Dünyada ender sayıda 100 yılını tamamlamış partiler var. hele bizim ülkemize baktığınızda da CHP dışındaki bütün partilerin lider partisi olduğu görülür. Biz bir kadro partisiyiz. Dolayısıyla bizim bir idealimiz, hedefimiz var. Bu hedef çerçevesinde çalışan, çaba harcayan, 7'den 70'e mücadele eden bir geleneğimiz var, örfümüz var.

"AİLENİN LİDERLERİ DEĞİŞEBİLİR, BU DA GAYET DOĞALDIR. PARTİ HEPİMİZİN PARTİSİDİR. CHP'DEN DAHA BÜYÜK BİR KURUM TANIMIYORUZ BİZ"

Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşırız, arada bir kavga ederiz, tartışırız ama sonuçta ana hedefimiz hiç değişmez. Bu çerçevede bakmak gerekiyor bütün olaylara da. Genel başkanlık yaptığım süre içerisinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Elimden geldiği kadar çalıştım. Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık, bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu, bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çaba harcadık. Sizler, günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz. Bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım. Ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor. Parti hepimizin partisidir. CHP'den daha büyük bir kurum tanımıyoruz biz.

"HER BİRİMİZ CHP'NİN NEFERLERİYİZ VE CHP İÇİN ÇALIŞACAĞIZ, İKTİDARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hem cumhuriyeti savunan hem demokrasiyi savunan, kadın-erkek eşitliğini savunan, özgürlük alanının büyümesini isteyen, yeri geldiğinde haksız yere hapse atılanları ziyaret eden, onların yanında olan, onların ailelerini ziyaret eden, dertlerini paylaşan bir tabloyuz biz. ve bu tablonun adı CHP. Toplumun her kesimiyle sağlıklı, iyi diyaloglar kurmaya çalıştık. Giremediğimiz mahallelere, evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bunu partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak algılamanızı isterim. Çünkü her birimiz CHP'nin neferleriyiz ve CHP için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım gelecekte, hayatın başka evrelerinde yine beraber oluruz. Bazen bir lokantada yemek yerken sizlerle beraber oluruz. Bazen bir kafede çay içerken sizlerle beraber oluruz. Dolayısıyla hayatın güzellikleri hep olsun ve hepimizin yolu açık olsun."