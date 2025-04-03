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Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Kurultayda Aday Olmayacağını Açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Aday olmama kararının nedenini partiyi iç çekişmelere sürüklememek olarak açıkladı ve destek verenlere teşekkür etti.

(ANKARA) - 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun" dedi.

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan taşlarlar.' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni; 'Hangi yüzle aday olacaksın!' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"

Kaynak: ANKA / Güncel
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