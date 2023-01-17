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Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinin sürçüp gençlere "Militan" dediği iddiası doğru

Güncel Haberler

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere "militan" dediği iddia edildi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere "Militan" dediği iddia edildi. Konu hakkında birçok kullanıcı Twitter hesaplarından paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinin sürçüp gençlere 'Militan' dediği iddiası doğru

Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısı için kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun ülkedeki işsizlik sorununa değinirken dili sürçtü ve "Çocuklarımız gencecik militan, filiz gibi evlatlarımız işsiz. Onların da çok ciddi sorunları var. Gerçekten" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinin sürçüp gençlere 'Militan' dediği iddiası doğru

Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinin sürçüp gençlere "Militan" dediği iddiası doğru"
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"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere "militan" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında dilinin sürçmesi sonucu böyle bir gaf yaptığı kayıtlara geçti."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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