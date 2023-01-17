"Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinin sürçüp gençlere "Militan" dediği iddiası doğru"

TBMM'de partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere "Militan" dediği iddia edildi. Konu hakkında birçok kullanıcı Twitter hesaplarından paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısı için kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun ülkedeki işsizlik sorununa değinirken dili sürçtü ve "Çocuklarımız gencecik militan, filiz gibi evlatlarımız işsiz. Onların da çok ciddi sorunları var. Gerçekten" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu.